Стало известно, упадут ли в Челябинске цены на вторичное жилье

В Челябинске в первом полугодии 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 5,3%. Из-за отмены льготной ипотеки часть покупателей с рынка новостроек ушла на вторичный рынок, где жилье в среднем дешевле на 15%.
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