Пленный ВСУ: занимавшихся отловом уклонистов отправляют на передовую

Многих мужчин, которые занимались отловом уклонистов от военной службы, отправляют на боевую линию соприкосновения, в основном – на курское направление, рассказал сдавшийся в плен начальник группы конвоирования ВСУ Сергей Вальчук, видео с его словами предоставило Минобороны РФ.
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