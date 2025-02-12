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Пленный ВСУ: занимавшихся отловом уклонистов отправляют на передовую

Пленный ВСУ: занимавшихся отловом уклонистов отправляют на передовую

Многих мужчин, которые занимались отловом уклонистов от военной службы, отправляют на боевую линию соприкосновения, в основном – на курское направление, рассказал сдавшийся в плен начальник группы конвоирования ВСУ Сергей Вальчук, видео с его словами предоставило Минобороны РФ.

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