Растения, которые могут «задушить» малинник: что нельзя садить возле малины – список топ-вредных культур Ольга БезродняяМалина — капризная культура, чувствительная к соседству, поэтому есть стоп-список растений, которые нельзя сажать рядом с малиной.
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