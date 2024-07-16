Тот факт, что член Сената Соединённых Штатов Америки Джей-Ди Вэнс оказался выдвинут на пост вице-президента Республиканской партией, позволяет предположить, что участник президентской гонки Дональд Трамп и близкие к нему люди со скепсисом смотрят на необходимость помогать киевскому режиму.
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