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УП: Номинация Вэнса говорит о скептицизме окружения Трампа к поддержке Украины

УП: Номинация Вэнса говорит о скептицизме окружения Трампа к поддержке Украины

Тот факт, что член Сената Соединённых Штатов Америки Джей-Ди Вэнс оказался выдвинут на пост вице-президента Республиканской партией, позволяет предположить, что участник президентской гонки Дональд Трамп и близкие к нему люди со скепсисом смотрят на необходимость помогать киевскому режиму.

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