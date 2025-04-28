В Пхеньяне воздвигнут памятник участникам операции в Курской области из КНДР

В Пхеньяне в скором времени воздвигнут памятник участникам операции в Курской области из КНДР. Соответствующее заявление сделал лидер страны Ким Чен Ын, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
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