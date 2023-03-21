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Пекинские соглашения: начало новой политической эры для мира

Пекинские соглашения: начало новой политической эры для мира

Произошло то, о чем в Москве или Вашингтоне могли только мечтать по уровню значимости: два столпа-антагониста, шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия не просто сели за стол переговоров, это и раньше случалось, но договорились восстановить дипломатические отношения.

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