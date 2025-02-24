Французский пилот оценил шансы западных истребителей в бою с российскими

У западных истребителей мало шансов выжить в бою с российскими в небе над Украиной. С такой оценкой выступил бывший французский пилот, эксперт по авиации и аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.
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