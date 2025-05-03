Юрист раскрыл, до скольки лет можно управлять машиной, и перечислил ограничения для водителей в возрасте

В России право на управление автомобилем появляется с 18 лет. Однако возникает важный вопрос: существует ли возрастной предел для водителей? Особенно часто его задают те, кто уже вышел на пенсию, но продолжает водить машину.
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