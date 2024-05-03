Названы самые востребованные у россиян китайские кроссоверы

В I квартале текущего года чуть больше половины россиян (51%) сделали выбор в пользу китайских SUV с пробегом, в то время как новые машины приобрели 49% покупателей, сообщили «Известиям» 3 мая в сервисе «СберАвто».
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