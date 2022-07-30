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«Мне по хрену вообще на этих иностранцев. Хочу, чтобы играли россияне! Мы в такой ситуации геополитической и ничего не делаем, противно». Григорян о легионерах в РПЛ

Александр Григорян эмоционально выступил против легионеров в российском футболе.  – Я остаюсь сторонником того, чтобы делать ставку исключительно на россиян.

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