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Корда снялся с 1/2 в Уинстон-Сейлеме, Лехечка впервые вышел в финал ATP

Американец Себастьян Корда снялся с полуфинала турнира в Уинстон-Сейлеме сразу после того, как отыграл матчбол в четвертьфинале.

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