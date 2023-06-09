Путеводитель по «Малому Иерусалиму» в Евпатории: что посмотреть туристу

На туристическом маршруте «Малый Иерусалим» в Евпатории собрано многообразие эпох и конфессии. Православная святыня Крыма – собор Святого Николая, мечеть Джума-Джами, где короновались 18 крымских ханов, средневековые турецкие бани и малая Стена плача.
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