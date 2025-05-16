В Татарстане врач пришел на помощь мигрантам, попавшим в ДТП, но был избит

Виталий Не хочу, их обижать... Они жить должны у себя "дома," В кишлаках...

ЮК Юрий Капустин Я всегда говорю ,,спасибо,, дорогому правительству , за миллионную шушеру покинувших свои кишлаки ..и плодящиемся и поддерживаемые нашим правительством в России ..забывших про наших стариков , молодёжь и просто народ ..