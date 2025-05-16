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В Татарстане врач пришел на помощь мигрантам, попавшим в ДТП, но был избит

В Татарстане врач пришел на помощь мигрантам, попавшим в ДТП, но был избит

БлокнотРУ Молодой врач из Татарстана увидел машину в кювете и решил оказать первую помощь.

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Комментарии
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Виталий
Не хочу, их обижать... Они жить должны у себя &quot;дома,&quot; В кишлаках...
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41 мин.
ЮК
Юрий Капустин
Я всегда говорю ,,спасибо,, дорогому правительству , за миллионную шушеру покинувших свои кишлаки ..и плодящиемся и поддерживаемые нашим правительством в России ..забывших про наших стариков , молодёжь и просто народ ..
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28 мин.
igor kim
Только те, кто должен гнать, не собираются этого делать и наоборот приглашают их в Россию.
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15 мин.
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