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Царьград

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ООН объявила 16 сентября Днём охраны озонового слоя

ООН объявила 16 сентября Днём охраны озонового слоя

16 сентября 1987 года в Монреале подписан протокол о защите озонового слоя, предусматривающий сокращение производства хлорфторуглеродов.

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