Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

ВАЛЕРИЙ

Когда внезапно (скорее всего от свежего цианида , с любовью добавленного в утренний кофе старухи -гинеколога) , сдохнет главная крыса и воровка химического соединения под названием "ес" мадам фон дЫр...как там её..., вся эта, проржавевшая, да и мертворожденная брюссельская структура , начнет достаточно быстро разваливаться . Причем - с большой вонью. Бывшие союзники станут непримиримыми врагами. Каждая страна, нынче участвующая в этом евромеждусобойчике, быстро найдет массу претензий к соседям. Закончится весь этот бедлам маленькой , но разрушительной войной.