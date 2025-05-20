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Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Немецкий политик и сатирик Мартин Зоннеборн (депутат Европарламента с 2014 года, бывший главред сатирического журнала Titanic, основатель и лидер Die PARTEI - Партии за труд, верховенство закона, защиту животных, продвижение элиты и демократическую инициативу) значительную часть своей речи посвятил недавно вышедшей автобиографии заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьера Эстонии Каи Каллас*.

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ВАЛЕРИЙ
Когда внезапно (скорее всего от свежего цианида , с любовью добавленного в  утренний кофе старухи -гинеколога) , сдохнет главная крыса и воровка химического соединения под названием &quot;ес&quot; мадам фон дЫр...как там её..., вся эта, проржавевшая, да и мертворожденная брюссельская структура , начнет достаточно быстро разваливаться . Причем - с большой вонью. Бывшие союзники станут непримиримыми врагами. Каждая страна, нынче участвующая в этом евромеждусобойчике, быстро найдет массу претензий к соседям. Закончится весь этот бедлам маленькой , но разрушительной войной.
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