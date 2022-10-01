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Цены на гранулы для отопления в Италии выросли втрое

Цены на гранулы для отопления в Италии выросли втрое

Цены на пеллеты-древесные гранулы для отопления выросли втрое в Италии в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Европейского парламента от Италии Изабеллу Товальери.

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