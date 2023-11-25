Минобороны: ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты Вооруженных ил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
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