Трамп обвинил конгресс в угрозе его участию в новых выборах президента США

Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп заявил об угрозе его будущим попыткам принять участие в выборах американского президента со стороны комитета конгресса, расследующего обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, пишет The Hill.
Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп заявил об угрозе его будущим попыткам принять участие в выборах американского президента со стороны комитета конгресса, расследующего обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, пишет The Hill.
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