ИЗВЕСТИЯ iz

6 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Ехал бы на своем самокате, остался бы жив.В Москве мужчина ...
  • ШКИПЕР
    «...на территории республики содержится более 5 тыс. украинских военнопленных. »  А зачем их даром кормить? Бандерлог...Военный историк р...
  • Iness Aartee
    Все в мире так говорятВ Турции назвали ...

Трамп обвинил конгресс в угрозе его участию в новых выборах президента США

Трамп обвинил конгресс в угрозе его участию в новых выборах президента США

Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп заявил об угрозе его будущим попыткам принять участие в выборах американского президента со стороны комитета конгресса, расследующего обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, пишет The Hill.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх