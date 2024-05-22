Сотрудник пищеблока спровоцировал вспышку туберкулеза в школе

Семь школьников подхватили туберкулез легких и проходят лечение в Приморье. «По состоянию на 15 мая, среди учащихся зарегистрировано 7 случаев туберкулеза легких и 67 случаев латентной туберкулезной инфекции.
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