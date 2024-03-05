Слуцкая о Тутберидзе в шоу «Большие девочки»: «Мне кажется, у нее похудеют все. У них шансов не будет»

– Этери Тутберидзе ведет шоу «Большие девочки» на канале «Пятница»… – Супер! – Как такой жесткий и требовательный тренер справится с ролью наставника для девушек, которым предстоит серьезная работа над собой? ­– Мне кажется, у нее похудеют все.