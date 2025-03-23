Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Ростовской области погиб человек из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск В результате удара дрона загорелся автомобиль, в котором находился погибший.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Ростовской области погиб человек из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск В результате удара дрона загорелся автомобиль, в котором находился погибший.
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