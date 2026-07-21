Женские страсти
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Женские страсти

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Кто что делал 21 июля 2021 года: вспоминает редакция

Кто что делал 21 июля 2021 года: вспоминает редакция

ТикТок дружно обсуждает лето 2021-го как «последнее вайбовое», а заблокированный в России X/Твиттер идет в этой ностальгии еще дальше: люди массово делятся фотографиями и заметками о том, как провели конкретный день пять лет назад.

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