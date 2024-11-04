Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Европе признают, что не могут обеспечить победу Украины

В Европе признают, что не могут обеспечить победу Украины

Украина находится в тупике на поле боя, а ЕС не в состоянии оказать ей достаточную поддержку в контексте возможного ослабления помощи США, для которых Украина не является стратегическим приоритетом, считает депутат Европарламента от Франции, вице-президент подкомитета по безопасности и обороне генерал Кристоф Гомар.

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