Федеральное агентство новостей Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины за четыре месяца привели к гибели 199 мирных жителей ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Федеральное агентство новостей Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины за четыре месяца привели к гибели 199 мирных жителей ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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