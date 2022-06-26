Мировое обозрение

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В СЦКК сообщили о гибели 199 мирных жителей ДНР при обстрелах ВСУ

В СЦКК сообщили о гибели 199 мирных жителей ДНР при обстрелах ВСУ

Федеральное агентство новостей Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины за четыре месяца привели к гибели 199 мирных жителей ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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