В Калуге третий раз за месяц пропал один и тот же пенсионер

Поисково-спасательный добровольческий отряд «ЛизаАлерт» объявил о начале поисков 78-летнего Николая Алпатова из КалугиПоисково-спасательный добровольческий отряд "ЛизаАлерт" объявил о начале поисков 78-летнего Николая Алпатова из Калуги.
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