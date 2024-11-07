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Песков: поздравление Путиным Дональда Трампа с победой можно считать официальным

Песков: поздравление Путиным Дональда Трампа с победой можно считать официальным

Поздравление президента России Владимиром Путиным Дональда Трампа с победой на президентских выборах в ходе пленарной сессии "Валдая" можно считать официальным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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