«Звучит заманчиво». Кому во Владивостоке готовы платить высокую зарплату

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал более 70 тысяч вакансий с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения марта во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
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