﻿﻿Обручальное кольцо принца Уильяма пропало с его пальца, когда он выходил из церкви 29 апреля 2011 годаС тех пор как 29 апреля 2011 года состоялась свадьба герцогини Кейт и принца Уильяма, никто не видел, чтобы герцог Кембриджский носил кольцо на пальце.