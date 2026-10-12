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Новости Брянска

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В Брянской области всю неделю ожидаются дожди

В Брянской области всю неделю ожидаются дожди

На неделе в Брянской области ожидаются дожди с максимальной вероятностью осадков до 93%, температура воздуха не превысит +17 градусов, атмосферное давление будет колебаться от 742 до 751 мм рт.

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