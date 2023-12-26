Берлинская: решение Путина вынудит украинскую армию отступить

Президент РФ Владимир Путин серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине. Аналогичная стратегия должна быть и у киевских властей, уверена директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.
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