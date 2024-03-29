Офицер Марочко: после атак санавиация эвакуировала из Харькова «важную персону»

В Харькове серьезно пострадал высокопоставленный украинский чиновник или офицер. После очередной атаки его эвакуировали в сопровождении кортежа с участием санавиации, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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