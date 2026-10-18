Блогерша Виктория Боня поделилась видео на YouTube, где недовольна тратами своей дочери Анджелины. Девочка за два месяца израсходовала на такси 937 тысяч рублей и попросила браслет Hermes за 1600 евро.
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