Онлайн-конструктор сайтов Wix покидает Россию. Аккаунты россиян на площадке начнут блокироваться с 12 сентября, сообщил сервис.
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Онлайн-конструктор сайтов Wix покидает Россию. Аккаунты россиян на площадке начнут блокироваться с 12 сентября, сообщил сервис.