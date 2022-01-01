Происшествия

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В Киселевске Кемеровской области полицейские и общественники поздравили с наступающими праздниками детей из многодетных семей, состоящих на профилактическом учете

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции совместно с членами Общественного совета при ОМВД России по г.

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