В Курске открылась уличная выставка «Освободители города Курска» к 82-й годовщине освобождения

КУРСК, 4 февраля, ФедералПресс. В Курске в сквере рядом с библиотекой им. Асеева состоялось открытие уличной выставки «Освободители города Курска», приуроченной к 82-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.
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