Роман Рейнекин. Решение МОК «амнистировать» двукратную олимпийскую чемпионку Ирину Исинбаеву, разрешив ей продолжить работу в этой организации, так бы и осталось ничем не примечательным, проходным и рядовым, достойным лишь строчки в ленте новостей, если бы не его мотивировочная часть.
На Канарах одному не грустно. Почему реабилитация Исинбаевой в МОК вызвала скандал в России
Комментарии
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Марина Петрова
Она надеется продвинуться и устроиться в международной организации европы, то есть с головой ушла в политику. Это, конечно, ее право, но, судя по ее высказываниям, она решила это сделать путем предательства своей страны и народа. То есть она уже не рассчитывает жить в России, значит ей ближе по духу менталитет европейцев. Россия для нее просто место рождения, а не Родина. Поэтому за что ее уважать? Победы ее в прошлом, а сейчас ее уважать не за что. Попутный ветер ей в ж... Одно желание осталось- пинком придать ей скорости.
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