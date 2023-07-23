На Канарах одному не грустно. Почему реабилитация Исинбаевой в МОК вызвала скандал в России

Марина Петрова

Она надеется продвинуться и устроиться в международной организации европы, то есть с головой ушла в политику. Это, конечно, ее право, но, судя по ее высказываниям, она решила это сделать путем предательства своей страны и народа. То есть она уже не рассчитывает жить в России, значит ей ближе по духу менталитет европейцев. Россия для нее просто место рождения, а не Родина. Поэтому за что ее уважать? Победы ее в прошлом, а сейчас ее уважать не за что. Попутный ветер ей в ж... Одно желание осталось- пинком придать ей скорости.