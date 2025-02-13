Кевин Дюрэнт: «Не буду играть осторожно, буду рисковать и проявлять агрессию»

Дюрэнт набрал 37 очков (15 из 22 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 5 из 5 штрафных), 5 подборов и 2 перехвата в проигранном матче с «Хьюстоном» (111:119), однако совершил 7 потерь на 9 передач.
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