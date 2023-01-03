“Инициатором была РФ, Украина согласилась на ее условие”: в Турции раскрыли детали передачи Медведчука во время обмена пленными

Передача России лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука в ходе сентябрьского обмена более чем 200 заключенными, включая пятерых командиров националистического батальона “Азов”*, произошла в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hurriyet.