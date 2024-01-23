В Госдуме предложили приравнять питомцев в поездах к пассажирам

Депутат Бурматов призвал приравнять питомцев в поездах к пассажирам На фоне случаев, когда животных выкидывали из поездов на мороз, необходимо изменить правила перевозки, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.