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В Госдуме предложили приравнять питомцев в поездах к пассажирам

В Госдуме предложили приравнять питомцев в поездах к пассажирам

Депутат Бурматов призвал приравнять питомцев в поездах к пассажирам На фоне случаев, когда животных выкидывали из поездов на мороз, необходимо изменить правила перевозки, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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ЛЛ
Людмила Лепаева
На востоке собаки загрызли мужчину ну никто не возмущается всем поровну
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