Царьград Лютый "универсальный солдат" перешёл к русским: Стрелял по ВСУ и поблагодарил морпеха "Сатану" Коллаж Царьграда К русским воинам в Курской области перешёл солдат ВСУ Руслан Сычевский.
Дети подземелья. Боевики ВСУ засели в бункере и просят у русских пожрать
Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
А после победы собрать всю эту мразь и провести по Красной площади или по Киеву.
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4 час.
Людмила Байкова Байкова
Пусть знают кто в доме, в России хозяин навсегда
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4 час.
k
kraft54
главное не водить их срать и ссать.Пусть сволочи утонят в своём дрьме.Скольких они убили,пока воевали до последнего патрона?Пусть сдыхают.
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2 час.
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