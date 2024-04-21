Теннисистка Рыбакина обыграла украинку Костюк в финале турнира в Штутгарте

Казахстанская теннисистка, уроженка Москвы Елена Рыбакина 21 апреля одержала победу над представительницей Украины Мартой Костюк в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте с призовым фондом более $800 тыс.
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