Еврокомиссия разрешила продолжить канселяцию российских депозитарных расписок

Еврокомиссия (ЕК) уведомила страны ЕС о возможности возобновить канселяцию (расконвертацию) депозитарных расписок (DR) на акции российских компаний, заблокированные на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи).
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