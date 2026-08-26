В Татарстане руководитель фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной фирмы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.
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