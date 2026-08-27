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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джексон прошел медосмотр в «Астон Вилле». «Челси» получит за форварда 65 млн фунтов с учетом бонусов

«Астон Вилла» завершает трансфер Николаса Джексона из «Челси». Сенегальский форвард уже прошел медобследование для нового клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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