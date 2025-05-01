Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Никита Шеин
    Никита Сергеевич, дорогой! Ты что веришь, в то, что делаешь?Это обращение к в...
  • Станислав Слезунов
    Пусть покажут китайцам места где есть эти черви,они их съедят и и проблемы исчезнутАмериканские учен...
  • Людмила Лепаева
    Победили немцев проиграем азерам с новыми законами где азер всегда прав. Не любит наше правительство своих граждан"Мы, безусловно, ...

Праздничные изменения: график работы важных служб в Пермском крае

Праздничные изменения: график работы важных служб в Пермском крае

В Перми и Пермском крае изменится график работы некоторых служб в связи с майскими праздниками.В связи с праздничными и выходными днями в Перми и Пермском крае изменится график работы поликлиник, почтовых отделений, МФЦ и ГИБДД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх