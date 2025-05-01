Праздничные изменения: график работы важных служб в Пермском крае

В Перми и Пермском крае изменится график работы некоторых служб в связи с майскими праздниками.В связи с праздничными и выходными днями в Перми и Пермском крае изменится график работы поликлиник, почтовых отделений, МФЦ и ГИБДД.
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