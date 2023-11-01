Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров

«Следователем МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 180 УК РФ, в отношении генерального и коммерческого директоров предприятия.
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