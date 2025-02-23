Владимир Зеленский пошел словесной войной на Дональда Трампа. Комментарий Георгия Бовта

23 февраля Владимир Зеленский сделал целый ряд громких заявлений, которые поставили под сомнение саму возможность заключения сделки с США по редкоземельным металлам, а также поставил условия своего ухода с поста — мир на Украине или прием в НАТО.
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