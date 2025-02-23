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Владимир Зеленский пошел словесной войной на Дональда Трампа. Комментарий Георгия Бовта

Владимир Зеленский пошел словесной войной на Дональда Трампа. Комментарий Георгия Бовта

23 февраля Владимир Зеленский сделал целый ряд громких заявлений, которые поставили под сомнение саму возможность заключения сделки с США по редкоземельным металлам, а также поставил условия своего ухода с поста — мир на Украине или прием в НАТО.

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