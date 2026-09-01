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ДумаТВ

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Яровая предложила создать в регионах комиссии по организации детского питания

Яровая предложила создать в регионах комиссии по организации детского питания

Заместитель Председателя ГД Ирина Яровая («Единая Россия») предложила создать в регионах межведомственные комиссии по обеспечению детского питания.

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