На Земле зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений

Ученые утверждают, что новые температурные рекорды будут устанавливаться и в дальнейшем 21 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений, пишет The Guardian со ссылкой на службу по изменению климата "Коперник".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии