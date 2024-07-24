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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Земле зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений

На Земле зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений

Ученые утверждают, что новые температурные рекорды будут устанавливаться и в дальнейшем 21 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений, пишет The Guardian со ссылкой на службу по изменению климата "Коперник".

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