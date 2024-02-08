Визитку Путина и документ с его подписью выставили на аукцион

ru.bidspirit.com Визитную карточку президента РФ Владимира Путина времен 1990-х, когда он работал в Ленинградском городском совете народных депутатов, и документ с его подписью в должности главы комитета по внешним связям городской мэрии выставили на электронный аукцион в Санкт-Петербурге.